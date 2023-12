Jovem é morto e 4 pessoas ficam feridas; bebê está entre as vítimas

Siga o TNOnline no Google News

Na noite desta quinta-feira (29), equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a uma situação de disparos de arma de fogo na região conhecida como “Morro da Cocada”, em Paranaguá, no Litoral do Paraná.

Ao chegarem ao local, a equipe se deparou com um cenário de extrema violência, onde um homem, identificado como Wagner Henrique Rodrigues das Neves, de 26 anos, foi encontrado caído com ferimentos na região dorsal. Ele não resistiu e morreu no local.

Segundo relatos de populares, quatro indivíduos em um veículo modelo Gol de cor branca pararam na entrada de um beco, e dois deles desceram portando armas de fogo, disparando em direção a Wagner, que naquele momento estava em uma bicicleta.

Na companhia de Wagner encontrava-se uma criança de um ano, que também foi atingida. Além dela, uma outra jovem de 18 anos, também foi vítima dos disparos. Ambas foram socorridas pessoas que estavam nos arredores e levadas ao Hospital Regional do Litoral para atendimento especializado.

Segundo o relato da jovem baleada, um dos atiradores disparou na região da cabeça de Wagner, já caído ao solo com a criança em seus braços. E ao passar por ela, os agressores efetuaram um disparo a queima-roupa em sua nádega, causando ferimentos graves. De acordo com informações, o bebê de um ano, chegou em estado grave com um disparo na região abdominal.

O corpo de Wagner foi recolhido junto ao Instituto Médico Legal para exames complementares. Este foi o homicídio de número 74 em Paranaguá, e o 112º no litoral do Paraná.

