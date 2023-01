Jovem é morto com tiro na cabeça após briga em posto de combustíveis

Da Redação

Anderson Bossa, de 26 anos, teria levado um tiro na cabeça

Um jovem foi agredido e assassinado com um tiro no pátio de um posto de combustíveis às margens da PR-170, entre as cidades de Florestópolis e Porecatu, no norte do Paraná. O crime aconteceu na madrugada de domingo (29).

De acordo com informações preliminares, o rapaz, identificado como Anderson Bossa, de 26 anos, teria levado um tiro na cabeça após sofrer uma série de agressões. A suspeita é que o assassinato tenha ocorrido após um desentendimento. O jovem seria morador de Cafeara.

Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens ao jovem, e afirmaram que ele não era um rapaz violento ou possuía desavenças.

A Polícia Civil (PC) vai investigar a motivação do crime.

Com informações do Tem Londrina

