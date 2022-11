Jovem é morto com sete facadas no peito e no rosto durante madrugada

Da Redação

Imagem Ilustrativa - O jovem foi atingido por pelo menos sete golpes de faca no peito e na face

Um homem foi assassinado a golpes de faca na madrugada deste sábado (19), na região do Contorno, em Ponta Grossa. A vítima, identificada como Gabriel Leal de Almeida Chaves, foi atingida pelo menos sete vezes no peito e na face.

O corpo foi encontrado no cruzamento da avenida Maria Avelina Braga com a rua Phillip George, por volta das 3 horas da madrugada. Pouco antes, Gabriel estava em outro local, na avenida Visconde de Taunay, acompanhado da esposa e de amigos. Em dado momento da noite, ele teria saído de moto com um amigo e, pouco depois, o rapaz voltou ao local para informar que Gabriel estaria ferido com golpes de faca, caído numa avenida.





O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, mas não puderam fazer nada. Gabiel já estava morto.

A Polícia Militar isolou a área para que os agentes da Delegacia de Homicídios e do Instituto de Criminalística fizessem o trabalho, antes da remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

