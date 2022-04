Da Redação

Jovem é morto com aproximadamente 10 tiros de pistola no PR

Um jovem, de 20 anos, foi morto na noite desta sexta-feira (11), em Mandaguari, com aproximadamente 10 tiros de pistola. João Vitor de Pádua estava dentro do carro, quando foi surpreendido pelos criminosos, que também estavam em um veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

continua após publicidade .

Conforme relatos de testemunhas, ele estava chegando na casa da família no momento que ocorreu o crime. O corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).



As equipes da Polícia Civil e Polícia Militar (PM) estão em diligências, mas até o fechamento desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. Os suspeitos de terem envolvimento no homicídio foram identificados pela polícia.

continua após publicidade .

Onda de violência

Neste ano, Mandaguari já registrou quatro assassinatos. No início da semana, criminosos invadiram uma casa localizada no mesmo bairro e mataram uma moça, de 23 anos, na frente de uma criança recém-nascida, filha da vítima. A PCPR segue investigando as execuções. A princípio, os crimes teriam ligação. Nesta sexta-feira (11), um homem que teria praticado um dos homicídios, foi preso preventivamente, afirmou o delegado Neri Zoroastro.

As informações são do Corujão Notícias.