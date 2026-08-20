Jovem é morto a tiros enquanto dirigia carro em Sarandi

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Vítima conduzia um automóvel e estava acompanhada de uma mulher quando foi surpreendida pelo atirador

Um jovem foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (20) no Conjunto Mauá, em Sarandi, no norte do Paraná.

Segundo informações da polícia, a vítima conduzia um automóvel e estava acompanhada de uma mulher quando foi surpreendida pelo atirador. O jovem foi atingido por vários disparos, perdeu o controle da direção e bateu o carro contra o muro de uma residência.

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Equipes de socorro foram acionadas, mas, apesar da rapidez no atendimento, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, que deve recolher possíveis evidências que possam ajudar a esclarecer o crime.

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O patrulhamento foi reforçado na região. A Polícia Civil de Sarandi também iniciou as investigações para tentar identificar o autor ou os autores dos disparos e esclarecer a motivação do assassinato.

Até o momento, a vítima ainda não foi oficialmente identificada.

Com informações do GMC Online