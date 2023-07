Jovem é morto a tiros enquanto comia um lanche na região

Um jovem de 27 anos, identificado como Lucas da Silva Coelho, foi morto a tiros no final da noite deste sábado (15), na zona sul de Maringá. O homicídio aconteceu por volta das 23h20, na Rua Pioneiro Maurício Mariani, no Parque Itaipu – próximo ao Parque do Japão.

A polícia foi acionada por moradores da região. Ao chegarem no endereço citado, os policiais foram informados que a vítima comia um lanche, quando foi surpreendido por um homem armado de pistola.

O suspeito não se intimidou com a presença de outras pessoas, e efetuou vários tiros contra a vítima. Após cometer a execução, o criminoso fugiu. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, constatando o óbito do rapaz.

O local foi isolado e um investigador da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), foi até lá. O policial conversou com algumas testemunhas e já deu início ao trabalho investigativo. Foram realizadas diligências por policiais militares, porém o atirador não foi localizado.

De acordo com a polícia, a vítima tinha antecedentes criminais. Na cena do crime foram encontradas cápsulas deflagradas de pistola calibre 380. Peritos da Polícia Científica realizaram a perícia e posteriormente o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Esse foi o segundo assassinato registrado em Maringá, em um período de 24H. Na madrugada de sábado, um homem de 43 anos foi executado com 15 tiros na Vila Morangueira.

As informações são do repórter Corujão, do portal corujaonoticias.

