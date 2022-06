Jovem é morto a tiros em via pública de cidade do Paraná

Da Redação

As autoridades de Nova Esperança, município que fica a 43,7 km de Maringá, Paraná, registraram um homicídio, na tarde dessa quarta-feira (1º), no Conjunto Habitacional Novo Horizonte.

As autoridades de Nova Esperança, município que fica a 43,7 km de Maringá, Paraná, registraram um homicídio, na tarde dessa quarta-feira (1º), no Conjunto Habitacional Novo Horizonte. Moradores do bairro acionaram a Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) depois de encontraram um jovem, de 18 anos, caído em uma via pública.

continua após publicidade .

De acordo com a PM, a vítima, identificada como Maypison Vieira dos Santos, apresentava ferimentos feitos por disparos de arma de fogo. Quando a equipe de socorro chegou no local, não puderam fazer nada, pois Maypison já estava morto.

O local foi isolado para que a perícia pudesse levantar informações a respeito do crime. Moradores disseram aos policiais militares que ouviram barulhos de tiros e, no momento em que foram averiguar o que havia acontecido, encontraram o jovem caído.

continua após publicidade .

Segundo a PM, Maypison não tinha antecedentes criminais. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).