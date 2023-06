Jovem é morto a tiros durante partida de sinuca no Paraná

Clientes de uma distribuidora de bebidas de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, viveram momentos de terror na noite desta quinta-feira (22). Um criminoso invadiu o local e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Um jovem, de 27 anos, morreu. Ele estava jogando uma partida de sinuca no momento em que foi surpreendido pelo atirador. Outro rapaz também foi baleado mas não permaneceu no local para receber atendimento médico.

De acordo com informações do delegado responsável pelo caso, Thiago Lima, outros clientes também estavam no local. Ainda segundo a autoridade, quando o atirador entrou na distribuidora, ele passou muito perto de um pai que estava com o seu filho e, então, efetuou os disparos.

"Ele [atirador] entra correndo e dispara muito próximo a uma criança e um pai, fazendo diversos disparos em desfavor das vítimas. Iniciamos as investigações na madrugada pegando imagens e ouvindo testemunhas", contou o delegado.

As motivações do crime estão sendo investigadas pelas autoridades. As informações são do portal RicMais.

