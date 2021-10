Da Redação

Jovem é morto a tiros dentro de casa em Ponta Grossa

Na tarde deste sábado (16), um jovem de 23 anos foi morto a tiros dentro da própria casa, em Ponta Grossa. O crime aconteceu na Rua Expedicionário Darcy Soares, na Vila Quero-Quero.

Segundo o portal aRede, criminosos invadiram a casa e dispararam contra a vítima, que morreu ainda no local.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros estiveram local, assim como a Polícia Militar. O motivo do assassinato é investigado.