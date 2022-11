Jovem é morto a tiros com a Bíblia na mão quando ia para a igreja

Da Redação

O crime aconteceu na Rua João Dembinski, no Residencial Ilha Bela, no meio da rua.

Um crime brutal no final da manhã deste domingo (27) chocou moradores da CIC. No final da manhã um jovem que se dirigia para a igreja foi abordado por homens armados e executado com pelo menos seis tiros. Ele levava uma Bíblia às mãos.

O crime aconteceu na Rua João Dembinski, no Residencial Ilha Bela, no meio da rua. Moradores ficaram assustados. A polícia isolou o local esperando a perícia chegar. O corpo ficou na calçada, ainda com a Bíblia ao lado.

A autoria e a motivação do crime ainda é um mistério.

Outro crime

Um homem foi assassinado a tiros dentro de um pensionato localizado na Avenida Visconde de Guarapuava, no Centro de Curitiba, na madrugada deste domingo (27). O crime foi registrado por volta das 3h20 e a ambulância do Siate chegou a ser acionada, mas a vítima não resistiu.

informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil, a delegada Tathiana Guzella, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o caso. As diligências iniciais já estão sendo realizadas neste domingo, segundo a polícia. Até o momento, ninguém foi preso. A vítima já foi identificada.

Com informações: Bem Paraná

