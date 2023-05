Jovem é morto a pedradas em Sarandi, neste domingo

Da Redação

Kauan Edvaldo Santos da Silva, de 20 anos, foi brutalmente assassinado a pedradas. O crime ocorreu por volta das 07h da manhã deste domingo (30), no cruzamento da Rua Cruzeiro do Sul com a Avenida Universal, no bairro Jardim Universal, em Sarandi. A reportagem é do Plantão Maringá, parceiro do TNOnline.

De acordo com as informações, moradores do bairro encontraram o jovem caído todo ensanguentado e com ferimentos graves na cabeça. A equipe da Polícia Militar e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados.

Kauan sofreu uma parada cardiorrespiratória. As equipes ainda tentaram reanimar a vítima, porém ele não resistiu aos ferimentos. Ele sofreu várias pedradas na cabeça.

As pedras ficaram espalhadas na calçada, segundo a PM, é possível observar que a vítima ainda tentou escapar, mas a pedra usada acertou a sua cabeça violentamente. Não se sabe quantas pessoas participaram do crime.

Os delegados de Sarandi, Doutor Adriano Garcia e William Araújo estiveram na cena do crime e descobriram que momentos antes de ser morta, a vítima estava em uma tabacaria de Sarandi.

O caso está sendo investigado.

