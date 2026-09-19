Jovem é morto a facadas e irmão fica ferido no PR; dupla suspeita é presa em operação

Ação entre as polícias Civil e Militar resultou na captura dos suspeitos logo após as vítimas darem entrada em hospital

Um homicídio registrado na noite desta sexta-feira (18) em Luiziana, na região Centro-Oeste do Paraná, terminou com a prisão de dois suspeitos em uma ação integrada entre as polícias Civil e Militar.

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O crime vitimou Valter Gomes de Oliveira, de 27 anos, que não resistiu aos ferimentos provocados por arma branca após dar entrada no Hospital Municipal acompanhado de seu irmão, que também foi agredido.

Assim que receberam o chamado, equipes da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, que integravam uma Operação Saturação, uniram-se aos policiais militares para iniciar as diligências.

Com o auxílio de informações repassadas pelo irmão da vítima, que sofreu lesões na cabeça e no braço, e de relatos de testemunhas, as forças de segurança conseguiram localizar e prender rapidamente os dois suspeitos. Na abordagem de um deles, os policiais apreenderam um canivete com vestígios de sangue.

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Os dois detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde o flagrante foi ratificado pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. As investigações continuam em andamento para esclarecer a motivação e detalhar a participação de cada envolvido no crime.