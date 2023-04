Jovem é morto a facadas após tentar separar briga no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

crime aconteceu na noite de sexta

Luís Felipe de Oliveira Costa, de 27 anos, foi morto a facadas na noite desta sexta-feira (31), na Rua dos Pardais, no bairro Conjunto Habitacional Renato Ungari, em Marialva.

continua após publicidade .

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, no local estava ocorrendo uma briga entre alguns jovens. Felipe que a princípio não estava envolvido na confusão, tentou separar a briga e foi atingido por dois golpes de faca. As informações são do site Plantão Maringá.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu – Marialva), e a equipe do Suporte Médico Avançado de Maringá, foram acionados. O rapaz sofreu uma parada cardiorrespiratória e por 45 minutos foi realizado a reanimação cardiopulmonar, porém a vítima não resistiu e veio a óbito.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Ladrão usa caminhonete de luxo para estourar vitrine de loja no PR

O local foi isolado e o Instituto de Criminalística acionado. O crime será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Marialva.

Siga o TNOnline no Google News