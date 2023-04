Jovem é levado pelo mar na Ilha do Mel; bombeiros fazem buscas

Da Redação

O rapaz teria caído na água perto do farol

Um jovem, de 19 anos, desapareceu no mar da Ilha do Mel, no litoral do Paraná, neste domingo, 02. O rapaz teria caído na água perto do farol, se afogou e não foi mais visto. Uma equipe do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) realiza buscas com um helicóptero, em auxílio ao Corpo de Bombeiros que faz buscas na água.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o rapaz estava fazendo uma trilha com familiares, quando acessou uma região de pedras. Neste momento, uma forte onda atingiu o local e arrastou o rapaz para a água. Um primo do jovem presenciou o momento e pediu ajuda. O caso aconteceu por volta das 11h.

No começo da tarde, o BPMOA atualizou a ocorrência e informou que o jovem ainda não tinha sido localizado. As buscas continuam no local.

Veja imagens cedidas pelo BPMOA:

null - Vídeo por: Reprodução

As informações são do portal Ric Mais.



