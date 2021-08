Jovem é jogada para fora de carro após tentativa de estupro

Da Redação

Na madrugada desta quinta-feira (5) uma jovem foi agredida e vítima de tentativa de estupro após sair de uma festa em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba.

A moça foi atendida por um funcionário de empresa localizada na Rua Mato Grosso, onde a vítima foi encontrada por ele caída, com lesões no rosto, braço e perna, no meio da via.

Ela relatou ao funcionário, que foi jogada para fora de um veículo modelo Ecosport em que ela estava com um amigo e mais dois rapazes que ela disse que não conhecia.



“Ela disse que estava em um veículo com dois rapazes que não conhecia e mais um amigo. Um deles (que ela não conhecia) tentou estuprá-la. Ela abriu a porta e pediu para que o amigo parasse o carro. O rapaz, que tentou estuprá-la, a empurrou para fora do carro”, relatou o funcionário.

O funcionário disse ainda que ela estava toda machucada e não conseguia caminhar. Ela apresentava, segundo ele, lesões no rosto, na perna e braço.

“Eu disse para ela aguardar no acostamento, enquanto acionava da Polícia Rodoviária, mas ela disse que não conseguia levantar porque estaria com a perna quebrada”, explicou.

Ao chegar a ambulância do Samu, a vítima foi levado ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba. O suspeito e o amigo da moça não foram localizados.

Com informação Banda B