Jovem é intubado após sofrer agressões em balada no PR

Na noite deste domingo (9), um jovem, de 29 anos, foi agredido em uma casa noturna, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com testemunhas, o homem se desentendeu com outro participante da festa após encostar em uma mulher. Depois da discussão, o jovem foi retirado do local, porém, retornou no fim da noite deste domingo.

Quando ele voltou no lugar, a casa noturna já estava fechada. Em frente ao local, o rapaz se deparou com amigos do homem com quem havia brigado. Um novo desentendimento aconteceu, mas, desta vez, o jovem foi agredido. Durante a briga ele bateu a cabeça no chão.

O Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionado para socorrer a vítima. Ele foi levado em estado grave ao Hospital do Trabalhador.

Quando a briga aconteceu a casa noturna já estava fechada, entretanto, ainda tinha pessoas no local. Na saída, muitos jovens foram vistos deixando o estabelecimento com sinais de embriaguez e sem utilizar a máscara de proteção.

