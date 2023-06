Jovem é internada após contrair infecção ao retirar sisos; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Uma moradora de Pato Branco, sudoeste do Paraná, passou por "dias horríveis" após contrair uma infecção em um procedimento cirúrgico muito comum: a retirada do siso. Ana Luiza Renosto, de 18 anos, realizou a extração de dois dentes e viralizou nas redes sociais ao mostrar o que houve logo na sequência.

Através de uma publicação feita em seu perfil do TikTok, a universitária mostrou por meio de fotos um antes e depois da cirurgia. Um dos registros foi feito cerca de 20 minutos após a retirada do dente e nele a jovem já surge com um pequeno inchaço, algo muito comum após o procedimento.

Já no dia seguinte seu rosto ficou ainda maior. A dor e o inchaço começaram a piorar, tanto que Ana precisou procurar por ajuda médica.

“Fiquei internada seis dias. Os primeiros dias foram horríveis, eu não caminhava, não conseguia me sentar, mexer os braços, fazer nada. Eu sentia muita dor, os remédios eram muito fortes, aí eu só dormia", contou a estudante em uma entrevista concedida ao G1.

"Fiquei três dias sem conseguir comer porque o inchaço foi tão grande que deslocou a minha traqueia, também tive falta de ar por causa disso. Fazia exame todo dia para ver se a infecção não tinha piorado, tomava muito soro e muito antibiótico também", completou.

Ana explicou que contraiu uma infecção, mas não sabe como a contraiu, pois ela se manifestou de forma muito rápida. “Os médicos conversaram e, de acordo com os exames, eu tive uma infecção. Não se sabe de onde eu peguei, o que foi, nem nada. Eles disseram que foi diferente de tudo que já tinham visto por que eu não tinha febre, inchou muito e muito rápido também. Mas, pelos exames de sangue, chegaram à conclusão que foi uma infecção. Nos primeiros dias, ela quis descer para o tórax, mas foi controlada. Como fiquei muito tempo deitada, tive um derrame pleura nos pulmões”, afirmou.



A experiência do pós-operatório foi traumatizante, segundo Ana. Apesar disso, ela já está em casa para terminar o tratamento.

"Toda vez que vejo as fotos que tiramos eu ainda fico chocada. Eu não pretendo tirar os outros sisos não. Fiquei bem traumatizada, principalmente por não saber o que aconteceu ao certo."

Com informações do G1.

