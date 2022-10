Jovem é executado dentro de casa em Ponta Grossa

Da Redação

O Instituto de Criminalística encaminhou o corpo de Salomão para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa

Um jovem de apenas 17 anos foi executado dentro da própria casa na madrugada desta segunda (10) no Jardim Maracanã, em Ponta Grossa. De acordo com informações apuradas no local e também repassadas pela Polícia Militar (PM), a namorada da vítima informou que estava deitada no quarto do casal quando ouviu vários tiros e, ao chegar na sala, encontrou a vítima identificada como Salomão Alves Ferreira já sem vida. Ambos moravam sozinhos na residência.

Ainda segundo testemunhas, Salomão teria se desentendido com um vizinho horas antes, inclusive com agressões físicas de ambas as partes; por conta disso, policiais que estiveram no local da morte fizeram buscas para encontrar o vizinho, mas o homem não foi localizado. Sobre a invasão na residência, ainda não foi possível precisar quantas pessoas entraram na casa e a quantidade de tiros que atingiu o jovem. O Instituto de Criminalística encaminhou o corpo de Salomão para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

