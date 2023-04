Jovem é executado com mais de 30 tiros no sofá de casa, no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Alexandre de Quadros Palhano

Um jovem, de 19 anos de idade, foi executado com mais de 30 tiros na madrugada desta terça-feira (18), no município de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. A vítima estava sentada no sofá da sua residência, quando foi surpreendida pelos atiradores.

continua após publicidade .

De acordo com o portal de notícias aRede, o homem foi identificado como Alexandre de Quadros Palhano. Ele foi encontrado pelas autoridades já sem vida, sentado na sala do imóvel, com diversas marcas de tiros. Não há informações sobre a motivação do assassinato.

- LEIA MAIS: Idoso é amarrado e assassinado dentro de casa em Mauá da Serra

continua após publicidade .

A polícia teria sido acionada após vizinhos e moradores da região ouvirem o barulho dos disparos. Não há informações sobre os possíveis suspeitos do crime. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deve investigar o caso.

Siga o TNOnline no Google News