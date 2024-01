Jovem é executado a tiros na véspera do aniversário no PR

Siga o TNOnline no Google News

João Victor Garcia Martins de 24 anos, foi executado na noite desta quinta-feira (11), na cidade de Astorga, região de Maringá, ao noroeste do Paraná. O homicídio aconteceu no bairro Jardim Londrina.

A Polícia Militar informa que foi acionada para prestar apoio aos socorristas do Samu que foram chamados para atender uma vítima de disparos de arma de fogo. Ao chegarem no endereço, encontraram o rapaz caído no meio da rua, já em óbito.

Em uma breve conversa com a irmã da vítima, a mesma relatou que João Victor saiu de casa, e logo na sequência a família ouviu o som dos tiros. Ao saírem na rua para ver o que havia ocorrido, encontraram o jovem baleado. A princípio a vítima seria usuária de drogas.

O local foi isolado pela PM até a chegada dos demais órgãos competentes. A Dra. Amanda, delegada titular da DP de Astorga, esteve na cena da execução. Após o trabalho da perícia, o corpo do rapaz foi removido e encaminhado para o IML de Maringá.

João Victor morreu na véspera do aniversário. Nesta sexta-feira (12), ele iria completar 25 anos. Não há informações a respeito da autoria e motivação do crime. O assassinato está sob investigação por parte da PCPR.

Com informações: Corujão Notícias

