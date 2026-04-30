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HOMICÍDIO

Jovem é executado a tiros após falsos policias invadirem residência no PR

Os homens ordenaram que todos se ajoelhassem e colocassem as mãos na cabeça

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 10:12:46 Editado em 30.04.2026, 10:12:34
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Jovem é executado a tiros após falsos policias invadirem residência no PR
Autor Foto: Djalma Malaquias/Banda B

Um jovem de 28 anos foi assassinado a tiros dentro da própria residência na manhã desta quinta-feira (30), no bairro Cachoeira, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso causou comoção entre moradores e deixou familiares abalados.

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De acordo com relatos, os autores do crime estavam vestidos com roupas semelhantes às utilizadas pela Polícia Civil e entraram no imóvel enquanto a vítima estava acompanhada da esposa, do irmão e das duas filhas pequenas.

Segundo a mulher, os homens ordenaram que todos se ajoelhassem e colocassem as mãos na cabeça. Em seguida, determinaram que os familiares deixassem o cômodo, permanecendo apenas o jovem, momento em que foram ouvidos entre quatro e cinco disparos.

Após a execução, os suspeitos fugiram a pé. Informações da Polícia Militar indicam que um veículo teria deixado os criminosos nas proximidades da residência e deixou o local logo após a ação. Imagens de câmeras de segurança da região são limitadas e, devido à neblina no momento do crime, a identificação dos envolvidos foi prejudicada.

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A Polícia Civil do Paraná investiga o caso. Até o momento, a motivação do homicídio não foi esclarecida. Segundo familiares, a vítima possuía um registro antigo por roubo, mas não teria mantido envolvimento com atividades criminosas desde então.

Informações: Banda B

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Almirante Tamandaré ASSASSINATO crime violento homicidio investigação policial segurança pública
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