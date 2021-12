Da Redação

Jovem é esfaqueado enquanto voltava para casa; vídeo

No início de domingo (19), um jovem de 21 anos foi esfaqueado pelas costas durante uma tentativa de roubo em Curitiba. Uma câmera de segurança flagrou momentos antes do crime acontecer.

Segundo a família, Arthur Gobetto, estudante de direito, voltava para casa após sair de um mercado próximo de onde o crime aconteceu, na Rua Martim Afonso.

No vídeo é possível ver o jovem de costas, caminhando. Pouco tempo depois, o suspeito aparece correndo na direção do estudante. Neste momento, segundo a família, Arthur foi derrubado com um chute e, na sequência, esfaqueado repetidamente.

Conforme a Nayara, depois de esfaquear Arthur no braço e na perna, o suspeito fugiu sem levar nada. Nas imagens é possível ver que, após se afastar da vítima, o autor do crime olhou para trás e ameaçou voltar, mas desistiu e foi embora.

Assista as imagens registradas por uma câmera de monitoramento:

Jovem é esfaqueado enquanto voltava para casa; vídeo - Vídeo por: Reprodução

