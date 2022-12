Jovem é encontrado morto em Colombo; corpo tinha mordidas de animais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

. Ao chegar na cena do crime, a Polícia Militar se deparou com cachorros comendo o corpo da vítima

O corpo de jovem de 25 anos foi executado na Rua Florindo Trevisan, no bairro Colônia Faria, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, na manhã deste sábado (03). Ainda não se sabe qual seria a motivação do crime. As informações são do site Banda B.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Civil, o jovem foi moto na rua com dois disparos de arma de fogo, com tiros no rosto e no peito. Ao chegar na cena do crime, a Polícia Militar se deparou com cachorros comendo o corpo da vítima.

“A vítima ainda sem identificação e está com a parte de umas das mãos dilacerada. Segundo a Polícia Militar, quando eles chegaram, havia cachorros em cima do corpo. Agora vamos buscar identificar o autor ou os autores desse crime", afirma Investigador Fábio para a Banda B

continua após publicidade .

O Instituto Médico Legal de Curitiba e o Instituto de Criminalísticas foram acionados. As investigações vão ficar com a Delegacia do Alto Maracanã.

Local de desova

O morador de uma chácara da região afirmou à Banda B que a Rua Florindo Trevisan, no bairro Colônia Faria é um local que precisa de cuidados das autoridades, pois somente em 2022 é quarto crime que acontece. Segundo a testemunha, também existem registros de abandono e queima de veículos.

“Aqui é uma rua que precisa de cuidado das autoridades, local de abandono e queima de veículos, além de hoje ser o quarto corpo encontrado morto somente este ano, um já foi queimado, um já foi executado, outro esfaqueado, e tem esse de agora. A coisa está bem complicada", relatou Thiago Trevisan para a reportagem

A reportagem procurou a Polícia Militar do Paraná sobre a situação na Rua Florindo Trevisan e aguarda uma resposta.

Siga o TNOnline no Google News