Jovem é ejetado da moto ao ser atingido por ônibus e morre em acidente

Ele era a pessoa que pilotava a moto

Um motociclista de 20 anos morreu após ser atingido por um ônibus do transporte coletivo na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), na tarde desta sexta-feira (23). Com o impacto, a vítima foi lançada contra um automóvel que passava pela Rua Durval Leopoldo Landal.

O condutor da moto foi identificado como Mateus Eduardo Maciel. O Samu chegou a ser acionado, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motociclista morava próximo da rua onde ocorreu o acidente e familiares chegaram durante o atendimento da ocorrência, que teve apoio do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).

O motociclista estaria na rua preferencial, quando o motorista do coletivo da linha Caiuá teria tentado cruzar as pistas e então atingido a vítima.

“Foi um acidente complexo, envolvendo um ônibus e uma motocicleta. Infelizmente, o motociclista foi ejetado e ainda atingiu um outro veículo que estava passando no local”, relata o tenente Queirolo, do BPTran.

Segundo ele, no momento não havia testemunhas no local e a polícia contou com relatos dos condutores dos veículos. Ambos serão ouvidos na Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

O corpo de Mateus foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

Com informações da Banda B

