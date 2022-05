Jovem é detido com mais de 21kg de maconha em ônibus

Da Redação

Na noite de quarta-feira, (11), policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira em ação integrada com policiais federais patrulhavam a cidade de Santa Terezinha de Itaipu-PR, durante Operação Hórus, quando abordaram um ônibus de transporte intermunicipal.

Nas bagagens de um homem de 23 anos, foram encontrados tabletes de maconha totalizando 21,800 kg da droga.

O passageiro foi detido e encaminhado com com a droga para a delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu-PR.