Jovem é detida levando 20 kg de maconha dentro de ônibus no Paraná

Uma mulher, de 23 anos, foi presa transportando 20 quilos de maconha dentro de um ônibus na BR-277 no começo da madrugada deste sábado (26) em Guarapuava, na região central do Paraná.

Durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga foi encontrada dentro de uma mala no bagageiro do ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu para Florianópolis.

Conforme informações dos policiais, a jovem informou para a equipe que estava levando o entorpecente de Cascavel para Itajaí, em Santa Catarina. Ela ainda contou à PRF que receberia cerca de R$ 2 mil para entregar as mercadorias, de acordo com a corporação.

A jovem foi levada para a Delegacia de Polícia Federal de Guarapuava.

Informações do g1 Paraná.

fonte: PRF

