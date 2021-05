Jovem é baleado durante festa clandestina

Continua após publicidade

Na madrugada deste sábado (8), um jovem, de 25 anos, foi baleado durante uma festa clandestina que acontecia no Parque Industrial de Maringá. De acordo com a Polícia Civil, ele deu entrada no Hospital Universitário com um ferimento no braço esquerdo, relatando que levou o tiro durante uma festa no Parque Industrial.

No local, conforme a vítima, vários jovens usavam bebida alcoólica e entorpecentes, onde ocorria a chamada festa do Fim do Mundo. Durante o suposto evento, uma pessoa teria sacado uma arma e efetuado disparos. O rapaz baleado não soube informar aos policiais quem teria atirado no local. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios de Maringá.

O episódio ocorreu no mesmo local onde em novembro do ano passado, a adolescente Ingrid Vitória Júlio Regina, de 15 anos, morreu com um tiro na cabeça.

As informações são do site "O dia na cidade".