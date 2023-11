Jovem é atropelado e motorista foge sem prestar socorro; vítima morreu

O corpo de um jovem de 25 anos foi encontrado às margens de uma rodovia entre Paiçandu e o Distrito de Água Boa, no noroeste do Paraná, na madrugada desta sexta-feira (3). De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que foi responsável por encontrar o corpo de Michel de Andrade Miquelasso, a vítima foi atropelada por um veículo na PR-323.

continua após publicidade

Ainda conforme as autoridades, o motorista envolvido no atropelamento fugiu do local sem prestar nenhum auxílio a Michel. Assim que os agentes da PRE se depararam com o corpo, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer o jovem. No entanto, nada pôde ser feito, já que o pedestre não apresentava mais sinais vitais.

- LEIA MAIS: Morre entregador que perdeu parte do pé em acidente com ônibus

continua após publicidade

A vítima apresentava um ferimento na região da cabeça. Além disso, havia um violão ao lado do corpo de Michel.

O jovem era natural de Campo Largo, município que pertence à Região Metropolitana de Curitiba. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá.

Com informações do GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News