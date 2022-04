Da Redação

Jovem é atropelada enquanto comemora aprovação no vestibular

Nesta quarta-feira (20), uma jovem foi atropelada no cruzamento entre as Avenidas Mauá e São Paulo, na cidade de Maringá, enquanto comemorava a aprovação no Vestibular da Universidade Estadual de Maringá (UEM).

A vítima estava com um grupo de amigos e comemorava a aprovação no curso de Direito, quando acabou entrando no asfalto e foi atropelada por um motociclista. De acordo com informações, o motorista da moto acabou caindo e ficou ferido.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE), do Corpo de Bombeiros, foi acionado para atender o ocorrido. Com ferimentos moderados e dores pelo corpo, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Universitário (HU) e a jovem, apesar de não ter se ferido, também foi encaminhada ao hospital para observação.

