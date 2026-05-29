Jovem é atropelada durante travessia em faixa de pedestre em Londrina (PR); veja vídeo





Uma jovem de 26 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por uma motocicleta enquanto atravessava na faixa de pedestres, na noite desta quinta-feira (28), na Avenida Henrique Mansano, na região norte de Londrina, no Paraná.

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De acordo com as informações, motoristas que trafegavam pela via pararam para permitir a travessia da pedestre. No entanto, uma motocicleta acabou atingindo a jovem durante a passagem pela faixa.

Equipes do Siate, do Corpo de Bombeiros, foram acionadas para prestar atendimento à vítima, e conforme os socorristas, a jovem sofreu um traumatismo craniano com ferida aberta, além de contusões e escoriações e foi encaminhada em estado grave ao Hospital de Londrina, onde permanece internada.

A condutora da motocicleta teve apenas ferimentos leves, não precisou de encaminhamento hospitalar e permaneceu no local após o acidente, prestando assistência à vítima até a chegada do socorro.

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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

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