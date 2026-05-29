Jovem é atropelada durante travessia em faixa de pedestre em Londrina (PR); veja vídeo
A vítima sofreu traumatismo um craniano com ferida aberta
TNOnline TV
Uma jovem de 26 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por uma motocicleta enquanto atravessava na faixa de pedestres, na noite desta quinta-feira (28), na Avenida Henrique Mansano, na região norte de Londrina, no Paraná.
De acordo com as informações, motoristas que trafegavam pela via pararam para permitir a travessia da pedestre. No entanto, uma motocicleta acabou atingindo a jovem durante a passagem pela faixa.
Equipes do Siate, do Corpo de Bombeiros, foram acionadas para prestar atendimento à vítima, e conforme os socorristas, a jovem sofreu um traumatismo craniano com ferida aberta, além de contusões e escoriações e foi encaminhada em estado grave ao Hospital de Londrina, onde permanece internada.
A condutora da motocicleta teve apenas ferimentos leves, não precisou de encaminhamento hospitalar e permaneceu no local após o acidente, prestando assistência à vítima até a chegada do socorro.
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