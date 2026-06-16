Jovem é atingida por galho em praça de Curitiba e perde movimento das pernas

Uma jovem de 22 anos ficou gravemente ferida após ser atingida por um galho de árvore que se desprendeu na Praça Osório, no Centro de Curitiba (PR) na tarde de sábado (13). A vítima, a fonoaudióloga Ana Beatriz Stubinski, visitava familiares na capital paranaense quando ocorreu o acidente.

📰LEIA MAIS: Pintinho nasce com quatro patas e surpreende produtor rural no RS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Moradora de Valinhos, no interior de São Paulo, Ana passava alguns dias com a família e acompanhava a mãe, a irmã e o sobrinho na tradicional feira de inverno realizada na praça.

Segundo relatos dos familiares, o grupo estava próximo a uma das barracas quando o galho caiu repentinamente sobre a jovem. A irmã da vítima, Andressa Tozato Gonçalves, afirmou que Ana ficou presa sob parte do tronco.

“Quando olhei, ela já estava caída no chão. Uma parte do galho estava sobre o pescoço dela e outro trecho atingiu o carrinho do meu filho”, relatou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A família destacou que, no momento do acidente, as condições climáticas eram estáveis, sem registro de chuva ou ventos fortes.

Após a queda, equipes da Guarda Municipal prestaram os primeiros socorros, realizaram a imobilização da vítima e acionaram o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Em seguida, Ana foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador.

De acordo com a mãe da jovem, Vanessa Stubinski, a filha passou a relatar perda de sensibilidade nas pernas logo após o impacto. Além disso, reclamava de dores intensas na região das costas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Exames apontaram uma fratura entre as vértebras torácicas T5 e T6, além de uma perfuração pulmonar que exigiu a realização de drenagem.

A família acompanha com preocupação a recuperação da jovem e teme possíveis sequelas decorrentes do acidente. “É muito difícil imaginar uma mudança tão brusca na vida de uma pessoa tão jovem. Ela tinha planos, sonhos e uma carreira pela frente”, lamentou a mãe.

Em nota, a Prefeitura de Curitiba informou que lamenta o ocorrido e ressaltou que a arborização urbana da cidade passa por monitoramento contínuo. Segundo o município, a última avaliação técnica das árvores da Praça Osório foi realizada em abril deste ano, dentro do cronograma regular de inspeções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A administração municipal informou ainda que equipes da Secretaria do Meio Ambiente realizaram uma nova vistoria no local após o acidente e seguem apurando as circunstâncias que levaram à queda do galho. Conforme o comunicado, não foram identificadas outras situações que demandassem intervenções emergenciais na praça.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão





