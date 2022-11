Jovem é assassinado em Sabáudia; PM de Arapongas é chamada

Da Redação

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil foram até a casa e o assassinato será investigado

Um jovem, de 21 anos, foi assassinado dentro da própria casa em Sabáudia, norte do Paraná. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (18). A Polícia Militar (PM) de Arapongas atendeu a ocorrência.

Conforme apurou a reportagem, a mãe do jovem, que mora em Paiçandu, foi até a residência do rapaz após receber informações de que o filho teria sido baleado. A mulher, quando chegou na casa dele, percebeu que o cachorro estava solto no quintal e disse que a porta e janelas estavam abertas.

Diversos tiros atingiram Adrian Willian Evaristo. Na casa do rapaz, a polícia encontrou alguns objetos, uma moto e drogas, tudo foi apreendido. Uma mulher, que seria a esposa do jovem, no momento que invadiram a casa, saiu correndo, deixando a residência.

A PM isolou o local e acionou o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil de Arapongas, que investiga o caso.









