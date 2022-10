Jovem é assassinado com mais de 20 facadas em Maringá

Da Redação

Uma mulher foi presa a poucas quadras do local do crime com as roupas ensanguentadas.

Um jovem, de 19 anos, foi assassinado com mais de 20 facadas em uma casa no jardim Alvorada, em Maringá, na noite desta segunda-feira, (03). O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para recolher o corpo e verificou perfurações principalmente na região da cabeça e pescoço.

Segundo a Polícia Militar, a vítima teria se envolvido em uma briga com uma das moradoras da residência e outro homem. Um deles, teria segurado o jovem e o outro desferido as facadas. A mulher foi presa a poucas quadras do local do crime com as roupas ensanguentadas.

O outro suspeito não havia sido preso até a publicação desta reportagem. Ele está sendo procurado.

Na casa onde o homem foi morto, muito material reciclável. De acordo com a PM, o assassinato pode ter relação com o tráfico de drogas. O caso está sendo investigado.

