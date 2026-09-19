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GRANDE CURITIBA

Jovem é assassinado a tiros dentro de barbearia no Paraná

Crime ocorreu na noite de sexta-feira (18), mas o corpo de Miguel Portes só foi encontrado na manhã deste sábado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem é assassinado a tiros dentro de barbearia no Paraná
Autor Jovem foi morto a tiros no Paraná - Foto: Reprodução/Instagram/Banda B

O jovem Miguel Portes foi morto a tiros dentro de uma barbearia em Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba, na noite de sexta-feira (18). O corpo da vítima, no entanto, só foi encontrado na manhã deste sábado (19) no interior do estabelecimento, que fica localizado na Vila José Camargo, nas proximidades do Colégio Estadual José Pioli. Segundo informações preliminares, um homem armado invadiu o local e efetuou diversos disparos contra o rapaz, que morreu antes da chegada do socorro.

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As circunstâncias, a autoria e a motivação do homicídio ainda são consideradas um mistério. Equipes das polícias Militar, Civil e Científica, além do Instituto Médico-Legal (IML), foram acionadas ao local para o isolamento da área, realização da perícia e recolhimento do corpo. Ainda na manhã de sábado, os investigadores começaram a percorrer comércios vizinhos em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado a fuga do atirador e auxiliem no esclarecimento do caso.

O assassinato gerou forte comoção na cidade, já que Miguel pertencia a uma família bastante conhecida na região. Nas redes sociais, dezenas de moradores lamentaram a violência e descreveram a vítima como um rapaz trabalhador, pacífico e que estava sempre sorrindo. Mensagens de amigos destacaram o choque com a perda repentina e pediram conforto aos familiares diante da tragédia. A Polícia Civil segue responsável pelas investigações.

Com informações da Banda B

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ASSASSINATO barbearia Itaperuçu violência
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