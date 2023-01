Jovem é assassinado a facadas ao lado de igreja; irmão é o suspeito

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O irmão da vítima é suspeito de ter cometido o crime e fugiu do local

Um jovem, de 29 anos, foi assassinado a facadas ao lado de uma igreja na Rua Olimpio Ferreira Padilha, no bairro Pedro Machado, em Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba. O crime foi registrado no meio da tarde deste domingo (29), por volta das 16h15. O suspeito é o irmão da vítima.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que o irmão do jovem teria cometido o crime e depois, fugido do local. O Siate chegou a ser acionado para tentar socorrer o esfaqueado, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

continua após publicidade .

Com informações: Ric Mais

Siga o TNOnline no Google News