Jovem do Paraná faz sucesso na internet vivendo como a "Barbie"; veja

Admiradores da boneca Barbie estão em polvorosa nos últimos dias com o lançamento do filme live action nesta quinta-feira (20), estrelado pela atriz Margot Robbie. Envoltos em diversos tons de cor de rosa, os fãs movimentam as redes sociais. No entanto, uma jovem paranaense já vive a tendência "Barbiecore" há anos.

A influenciadora Bruna Peres vive em uma verdadeira casa de boneca. Desde a fachada até a água da piscina, a jovem escolheu uma paleta de cor com uma explosão de rosa para todos os lados. Com quase 25 milhões de seguidores nas redes sociais, ela faz sucesso e compartilha seu dia a dia com os fãs da boneca.

Conhecida na web como "Bruna Barbie", a paranaense mora no litoral do Estado. A influencer gastou mais de R$ 500 mil para deixar sua casa totalmente cor de rosa. O projeto foi inspirado em uma casa de boneca e é decorado em diversos tons de rosa. "Uma verdadeira boneca da vida real", Bruna sempre teve como meta uma residência que remetesse ao brinquedo.

A paranaense, literalmente, seguiu o "molde" de uma casinha de brinquedo para se inspirar no projeto. Ela apenas fez questão de incluir algumas tecnologias no mundo real. “Tivemos a inspiração da casa da Barbie dos anos 1990, que é aquela quadradinha de boneca, toda certinha”, afirmou a jovem.

Atualmente, a moradia de Bruna Barbie passa por uma reforma. Com as novidades, o imóvel vai ganhar um novo andar e se tornará um triplex. "Só posso dizer que vocês vão amar", afirmou a Barbie paranaense que faz mistério sobre o novo projeto.

*Com informações do Tem Londrina e Metrópoles.



