Jovem desarmado é morto a tiros ao cruzar com perseguição da PM

O fato foi registrado na madrugada da última sexta-feira (28)

A Polícia Militar de Foz do Iguaçu, oeste do estado, instaurou um inquérito e afastou sete agentes de segurança após um jovem, de 19 anos, ser morto a tiros ao cruzar com uma perseguição. De acordo com as informações da RPC TV, filial da Rede Globo no Paraná, a vítimas, identificada como Ismael Moray Flores, foi assassinada com cinco disparos de arma de fogo.

O fato foi registrado na madrugada da última sexta-feira (28), quando Ismael retornava para casa a pé. Em um determinada parte de seu trajeto, o rapaz acabou cruzando com uma perseguição, envolvendo uma motocicleta e uma viatura da PM.

Um dos suspeitos que estava na moto correu na mesma direção pela qual Ismael seguiu e foi perseguido por policiais. Então, o jovem e o suspeito foram mortos a tiros.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) aponta que Flores foi morto com cinco tiros.

A corporação decidiu investigar o caso. Na tarde dessa terça-feira (2), a PM reconheceu que Ismael estava desarmado. "Apenas um fez menção de atirar, que foi o que estava armado e foi morto pela polícia. O outro indivíduo [Ismael] não estava armado, inclusive, foi apreendido apenas uma arma de fogo", disse o capitão da PM, André Ribas, em entrevista à RPC TV.

O afastamento dos policiais foi feito de forma preliminar e durará pelo menos até a conclusão do inquérito da PM, com prazo de 60 dias.

Com informações do UOL e da RPC TV.

