Jovem desaparecido há oito dias é encontrado morto e com as mãos amarradas em Colombo
Pablo Eduardo Chaniski da Rocha havia sido visto pela última vez em 23 de outubro. Corpo foi localizado no fim de semana em uma área de mata
O jovem Pablo Eduardo Chaniski da Rocha, de 24 anos, que estava desaparecido há oito dias, foi encontrado morto e com as mãos amarradas para trás em uma área de mata no bairro Parque do Embu, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O rapaz havia sido visto pela última vez no dia 23 de outubro, no bairro Roça Grande, também no município de Colombo. A descoberta ocorreu na tarde do último sábado (31), quando um morador que realizava o serviço de roçada em um terreno baldio próximo a uma área residencial se deparou com o cadáver e acionou as autoridades.
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Equipes da Polícia Militar isolaram o local para permitir a varredura da cena do crime e o trabalho pericial. Como o jovem não portava nenhum tipo de documento no momento em que foi encontrado, o corpo foi recolhido e encaminhado à Polícia Científica, onde os exames de necropsia confirmaram a sua identidade. Após a liberação pelas autoridades competentes, o sepultamento de Pablo Eduardo foi realizado no domingo (1º), no Cemitério Colônia Faria, em Colombo. A causa oficial do óbito ainda não foi divulgada e depende da conclusão dos laudos do Instituto Médico-Legal.
O caso agora é investigado pela Polícia Civil do Paraná, que trabalha para esclarecer a autoria e a motivação do crime. Entre os elementos apurados pelas equipes está a possibilidade de o rapaz ter sido executado a tiros no próprio local onde o corpo foi desovado. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar no momento do atendimento à ocorrência, moradores da região relataram ter escutado um barulho semelhante a um disparo de arma de fogo dias antes de o corpo ser descoberto, pista que guiará as próximas diligências investigativas.