Jovem desaparecido há oito dias é encontrado morto e com as mãos amarradas em Colombo

O jovem Pablo Eduardo Chaniski da Rocha, de 24 anos, que estava desaparecido há oito dias, foi encontrado morto e com as mãos amarradas para trás em uma área de mata no bairro Parque do Embu, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O rapaz havia sido visto pela última vez no dia 23 de outubro, no bairro Roça Grande, também no município de Colombo. A descoberta ocorreu na tarde do último sábado (31), quando um morador que realizava o serviço de roçada em um terreno baldio próximo a uma área residencial se deparou com o cadáver e acionou as autoridades.

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Equipes da Polícia Militar isolaram o local para permitir a varredura da cena do crime e o trabalho pericial. Como o jovem não portava nenhum tipo de documento no momento em que foi encontrado, o corpo foi recolhido e encaminhado à Polícia Científica, onde os exames de necropsia confirmaram a sua identidade. Após a liberação pelas autoridades competentes, o sepultamento de Pablo Eduardo foi realizado no domingo (1º), no Cemitério Colônia Faria, em Colombo. A causa oficial do óbito ainda não foi divulgada e depende da conclusão dos laudos do Instituto Médico-Legal.

O caso agora é investigado pela Polícia Civil do Paraná, que trabalha para esclarecer a autoria e a motivação do crime. Entre os elementos apurados pelas equipes está a possibilidade de o rapaz ter sido executado a tiros no próprio local onde o corpo foi desovado. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar no momento do atendimento à ocorrência, moradores da região relataram ter escutado um barulho semelhante a um disparo de arma de fogo dias antes de o corpo ser descoberto, pista que guiará as próximas diligências investigativas.