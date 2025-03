Jovem desaparecido é encontrado e teve cartão e celular furtados

continua após publicidade

O jovem que estava desaparecido desde a tarde dessa segunda-feira (24) foi encontrado na manhã desta terça (25), de acordo com as informações de familiares. Murilo Henrique Dubinski, de 23 anos, havia sido visto pela última vez saindo do trabalho, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

Conforme informações divulgadas nas redes sociais, ao deixar o trabalho, o rapaz iria para uma agência da Caixa Econômica Federal, situada no Núcleo Santa Paula, no bairro Contorno.

Após horas sem notícias, a família o encontrou. De acordo com parentes, Muril teria sido deixado em via pública, no acesso para o município de Castro (PR).

Ele foi encontrado atordoado e afirma lembrar somente que passou a noite procurando um ponto de ônibus. "Não sabemos se bateram na cabeça dele ou se talvez drogaram ele", relatou uma prima em entrevista ao portal aRede.

A mulher ainda contou que Murilo teve o celular e o cartão bancário furtados. "Meu primo rastreou onde passaram o cartão e vimos que foi usado até em Curitiba, em um hotel".

Para mais informações, acesse o portal aRede, parceiro do TNOnline.

