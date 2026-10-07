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INVESTIGAÇÃO

Jovem desaparecida após ir a casa noturna é encontrada morta e enterrada no PR

Bianca Vieira do Prado sumiu em meados de setembro após sair no bairro Capão Raso; corpo foi localizado no bairro Guarituba

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem desaparecida após ir a casa noturna é encontrada morta e enterrada no PR
Autor Bianca Vieira do Prado, de 19 anos - Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) encontrou nesta terça-feira (6) o corpo de Bianca Vieira do Prado, de 19 anos, que estava desaparecida desde o mês passado. A jovem foi localizada morta e enterrada na rua Lindaura M. Trindade Santos, no bairro Guarituba, localizado em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

-LEIA MAIS: Mulher é encontrada com 14 facadas dentro de carro no PR e aponta acompanhante como autor

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Após a descoberta, a área foi isolada e o cadáver encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização dos exames de identificação formal e posterior liberação aos familiares.

Moradora do bairro Campo Comprido, na capital paranaense, Bianca havia sido vista pela última vez na noite de 16 de setembro, quando saiu de casa em direção a uma casa noturna no Capão Raso. No dia seguinte, ela ainda chegou a fazer contato com a mãe, mas depois não deu mais notícias, o que levou a família a registrar o boletim de ocorrência pelo desaparecimento.

A partir do registro, as autoridades começaram a refazer os últimos passos da vítima até chegar à localização na Grande Curitiba. Com o encontro do corpo, a Polícia Civil passa a concentrar as investigações no esclarecimento das circunstâncias da morte e na identificação de todos os envolvidos no crime e na ocultação do cadáver.

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desaparecimento investigações jovem encontrada morta polícia civil segurança pública
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