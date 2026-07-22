Jovem desaparece no Rio Ivaí após tentar salvar barco e mobiliza bombeiros

Buscas chegam ao segundo dia em Douradina; militares percorreram mais de 12 quilômetros de margem desde a terça-feira

O Corpo de Bombeiros de Umuarama retomou, na manhã desta quarta-feira (22), o segundo dia de buscas por Alexandre Nascimento, de 20 anos, que desapareceu após se afogar no Rio Ivaí, no município de Douradina. A nova etapa da operação conta com quatro bombeiros militares no local, liderados pelo tenente Malheiros, oficial de área.

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Segundo o tenente Marçal, a estratégia inicial para esta quarta-feira consiste em ampliar as buscas de superfície na área já percorrida no dia anterior. A equipe vai navegar pelo trecho verificando possíveis pontos de enrosco e qualquer vestígio que ajude na localização. O oficial ressaltou que a realização de novos mergulhos autônomos não está descartada e dependerá das informações e indícios coletados ao longo dos trabalhos.

O desaparecimento ocorreu por volta das 7h50 de terça-feira (21), quando o jovem entrou na água para tentar recuperar uma embarcação que estava à deriva nas proximidades da rampa náutica. Testemunhas relataram que Alexandre foi rapidamente arrastado pela forte correnteza, submergiu e não retornou mais à superfície.

No primeiro dia de operações, seis bombeiros militares atuaram na região com técnicas de varredura e mergulho, além de percorrerem cerca de 12 quilômetros ao longo das margens do rio, sem encontrar pistas. A corporação informou que segue no local e divulgará atualizações assim que houver novidades sobre o caso. As informações foram divulgadas pelo portal O Bemdito.

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