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Jovem desaparece em represa no PR após barco dar pane e girar descontrolado durante torneio

Matheus Gustavo Schuh participava de um campeonato em Rio Bonito do Iguaçu; outros dois ocupantes foram resgatados por embarcação próxima

Escrito por Da Redação
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Jovem desaparece em represa no PR após barco dar pane e girar descontrolado durante torneio
Autor As buscas pelo jovem começaram nesta sábado (12) - Foto: Corpo de Bombeiros

O jovem Matheus Gustavo Schuh, de 22 anos, está desaparecido desde a manhã de sábado (12) após cair de um barco na represa Salto Santiago, em Rio Bonito do Iguaçu, na região central do Paraná. O incidente ocorreu por volta das 10h30, durante o Campeonato Santiago Pesca Esportiva de Traíra. A embarcação em que a vítima estava com outras duas pessoas sofreu uma falha mecânica, perdeu o controle da direção e começou a girar, arremessando os três ocupantes na água.

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Uma equipe que navegava próxima ao local do acidente, conhecido como "Duas Barra Mansa", percebeu a embarcação desgovernada e conseguiu resgatar dois dos ocupantes. Eles não conseguiram, no entanto, localizar Matheus, que submergiu na represa. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, nenhum dos três homens utilizava colete salva-vidas no momento do acidente. Os dois sobreviventes receberam os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados ao posto de saúde do município.

Em depoimento à Polícia Militar, os resgatados relataram ter ouvido um forte barulho instantes antes de o barco perder o controle. A associação Santiago Pesca Esportiva, responsável pela organização do campeonato, emitiu uma nota lamentando a fatalidade e explicou que o acidente foi causado pelo rompimento do cabo de direção, que conecta o volante ao motor. Diante da gravidade da situação, o evento foi imediatamente cancelado. A entidade reiterou que orienta todos os competidores quanto ao uso obrigatório de equipamentos de proteção e aos cuidados na navegação.

As operações de busca pelo jovem foram iniciadas pelo Corpo de Bombeiros ainda no sábado e seguem ininterruptas ao longo deste domingo (13). A corporação já adiantou que, caso Matheus não seja localizado até o fim do dia, uma equipe especializada de Curitiba será deslocada para a região na segunda-feira (14). O reforço trará um equipamento de sonar para auxiliar na varredura subaquática e tentar localizar a vítima no fundo da represa.

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acidente desaparecimento pesca esportiva REPRESA segurança aquática
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