Jovem desaparece após barco virar enquanto pescava no Rio Tibagi

Um pescador de 29 anos, identificado como Felipe Van Ryn, está desaparecido desde a tarde desta terça-feira (08) após o bote em que estava virar no Rio Tibagi, na região do distrito de Uvaia, em Ponta Grossa (PR). As buscas continuaram nesta quarta-feira (09), mas o homem ainda não foi localizado.

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De acordo com relatos, dois homens estavam em um bote realizando uma pescaria quando a embarcação virou. O amigo de Felipe, um homem de 28 anos, relatou às autoridades que estava organizando os materiais de pesca dentro do bote quando o outro ocupante se movimentou para uma das extremidades, desequilibrando a embarcação. Com o peso concentrado na ponta, o bote virou, e os dois caíram na água.

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O sobrevivente conseguiu nadar até a margem e pedir ajuda em uma chácara próxima, que acionou as equipes de emergência. Já Felipe teria permanecido agarrado à embarcação, mas foi levado pela forte correnteza.

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Durante as buscas, os bombeiros encontraram o bote utilizado pelos pescadores a cerca de 9 km do local do incidente. As equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu seguem mobilizadas na região, mas o trabalho tem sido dificultado pelo nível elevado do Rio Tibagi e pela forte correnteza. A previsão de chuva na região também preocupa, pois pode elevar ainda mais o nível do rio. A ocorrência segue sendo tratada como desaparecimento.

As circunstâncias do incidente ainda serão apuradas.