Jovem desaparece ao entrar em represa de Ponta Grossa

Bombeiros realizam nesta terça-feira (21) o segundo dia de buscas por um jovem de 23 anos que desapareceu na Represa dos Alagados, em Ponta Grossa.

Um mergulhador faz as buscas.

Segundo a esposa do homem, eles estavam no local fazendo um churrasco quando um dos presentes, de 14 anos, nadou até um tronco no meio da represa.

O homem então tentou nadar até ele, mas não aguentou o trajeto e começou a se afogar e afundar. A esposa disse, ainda, que o adolescente tentou ajudar a puxar Antônio Marcelo, mas não conseguiu.

Ainda segundo a esposa, o homem não havia bebido e a família frequentava o Alagados. Eles têm dois filhos pequenos, um menino de dois anos e uma menina de dois meses.

Ainda na segunda, bombeiros iniciaram as buscas no local com apoio de um helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A operação foi encerrada ao anoitecer, com retomada nesta terça.

