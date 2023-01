Jovem de Curitiba faz quina e quadra no mesmo bolão da Mega da Virada

Da Redação

Valor do bolão vencedor da quina e quadra é dividido em seis cotas

Uma jovem de Curitiba acertou a quina e a quadra em jogos da Mega da Virada realizados em um único bolão.

"Imagina se eu tivesse acertado os seis números? Ia ficar muito preocupada", brincou, fazendo menção à própria segurança.

A jovem pediu para não ser identificada. Ela contou que fez uma aposta de R$ 10, em um bolão pronto que estava disponível em uma lotérica do bairro Água Verde.

O sorteio da Mega da Virada foi realizado na noite de sábado (31). Cinco apostas ganharam o maior prêmio: R$ 541.969.966,29.

Segundo a Caixa, 2.485 apostadores acertaram a quina. Cada vencedor receberá R$ 45.438,78. Na quadra, 183.921 apostas acertaram a quadra, e cada aposta receberá R$ 877,04.

Como o bolão da jovem de Curitiba é dividido em seis cotas, o valor final que ela receberá fica próximo dos R$ 8 mil.

"Tô muito feliz mesmo assim. Vou usar o dinheiro para pagar o meu iPhone".

Das seis dezenas sorteadas, a única que a jovem errou foi a 05. No jogo dela que fez a quina, o número apostado aleatoriamente foi o 06.

Vencedores da Mega da Virada de 2022

As cinco apostas vencedoras são das cidades de Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP). Além disso, um vencedor fez a aposta pela internet. Cada ganhador vai receber R$ 108.393.993,26.

As dezenas sorteadas foram: 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

No caso de uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, também de acordo com a Caixa.

Com informações: g1

