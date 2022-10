Jovem de 29 anos é morto após cobrar dívida em Maringá

Da Redação

Um jovem de 29 anos foi morto e outro baleado na noite deste sábado (15) na Rua Colômbia, próximo ao cruzamento com a Avenida Franklin Delano Roosevelt, no Jardim Alvorada, em Maringá, no Norte do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um outro jovem, de 26 anos, ficou ferido, mas conseguiu fugir. Eles foram atingidos após cobrar uma dívida de um Notebook.

No momento em que eles pararam na frente da casa do devedor, mais dois homens saíram da residência e efetuaram vários tiros contra as vítimas. O piloto da moto foi atingido na perna e conseguiu correr. Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levado ao Hospital Universitário.

Já o garupa, identificado como Diego Fernando Gomes dos Santos, de 29 anos que era morador de Sarandi, foi atingido por vários tiros e tentou correr, mas acabou sendo executado a poucos metros do veículo.

O local foi isolado pela Polícia Militar e o Instituto de Criminalística foi acionado. Na cena do crime, o perito recolheu cápsulas de pistolas .40.

Em conversa com familiares do autor dos disparos, o Delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), recebeu informações que os dois jovens estavam ameaçando o morador da casa por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

Diego Fernando foi responsável por um crime que gerou muita revolta nos moradores da Zona 7, em Maringá, no início do ano. Armado com uma pistola ele atirou contra a cabeça de Eliézer Croisfelt Gonçalves, de 18 anos, que tentava separar uma briga entre duas meninas.

Diego se apresentou dias depois e entregou a arma utilizada no crime e foi liberado.

Com informações do GMC Online.

