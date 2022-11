Jovem de 29 anos é morta a tiros na frente das filhas no Paraná

Da Redação

Jhenifer Cristiane Borges Gonçalves, de 29 anos, foi assassinada a tiros, no Bairro Cajuru, em Curitiba, no início da madrugada desta quinta-feira (24). A polícia acredita que o crime possa ter motivação passional.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a execução aconteceu na Rua Nelson de Macedo Justus, no bairro Cajuru, no momento em que ela guardava o carro na garagem. Os atiradores estavam em uma moto e chegaram atirando na vítima.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, quando a equipe chegou ao local, Jhenifer já estava morta. Pelo menos três tiros acertaram a vítima.

Ainda segundo informações, Jhenifer já estava de pijama quando saiu para guardar o carro. As filhas de 9 e 12 anos ficaram do lado de fora da casa e presenciaram o crime.

De acordo com a PM, Jhenifer não tinha envolvimento com o mundo do crime. A PM desconfia que o crime teria motivação passional.

O assassinato vai ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Informações podem ser passadas através do disque-denúncias da DHPP, pelo telefone 0800-643-1121.

* Com informações Banda B

