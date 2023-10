Jovem de 28 anos morre em capotamento de carro na PR-493

Um grave acidente na rodovia PR-493, no trecho que liga as cidades de Dois Vizinhos e Cruzeiro do Iguaçu no sudoeste paranaense teve como resultado a morte de um jovem de 28 anos. O acidente foi no inicio da noite de sábado (14).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um veículo VW/Parati, que era dirigido pela vítima fatal seguia em direção a Cruzeiro do Iguaçu, saiu da pista e capotou.

As equipes de resgate, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas. No entanto, ao chegarem, o não resistiu aos ferimentos.

Polícia Civil e Instituto de Criminalística foram chamados para realizar a perícia no local. Até a publicação desta reportagem a identidade da vítima não havia sido divulgada.

