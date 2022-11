Jovem de 27 anos morre após ser atingido por tiros no Paraná

Da Redação

Danielton Welington Tambolo da Silva morreu na madrugada deste domingo (13) em Nova Esperança

Um homem, de 27 anos, identificado como Danielton Welington Tambolo da Silva, morreu na madrugada deste domingo (13), após ter sido atingido por dois tiros na região do tórax. Moradores do bairro Vila Regina, em Nova Esperança, ligaram para o 190, informando que havia ocorrido disparos de arma de fogo em via pública e que a princípio um homem teria sido alvejado.

Os policiais foram até o local e encontrou com Danielton caído no meio da rua. Os policiais acionaram o Samu, mas quando os socorristas chegaram no endereço, foi constatado que o rapaz já estava em óbito. O local foi isolado e os órgãos competentes acionados.

Testemunhas relataram que logo após os disparos, foi visto um carro preto deixando o local. A Polícia Civil do Paraná informa que a vítima contava com passagens pela polícia. O corpo do rapaz foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), de Paranavaí. O setor de homicídios da Polícia Civil investiga o crime.

Com informações do Corujão Notícias.

