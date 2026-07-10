Jovem de 27 anos morre após colisão frontal entre carro e caminhão no PR
Acidente fatal aconteceu na manhã desta sexta-feira (10) no trecho entre Cascavel e Corbélia
Um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (10) resultou na morte de um jovem de 27 anos na BR-369, no trecho que liga os municípios de Cascavel e Corbélia.
A vítima, identificada como Antônio Henrique Melo Cogo, conduzia um Chevrolet Celta quando colidiu frontalmente com um caminhão que trafegava pela rodovia. Devido à violência do impacto, o rapaz sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local.
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Equipes de socorro do Siate e da concessionária que administra o trecho da rodovia foram acionadas rapidamente para prestar atendimento à ocorrência, mas apenas puderam constatar o óbito do motorista. O condutor do caminhão não teve ferimentos relatados.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao quilômetro do acidente para registrar a ocorrência, sinalizar a pista e controlar o fluxo de veículos, que ficou parcialmente prejudicado.
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O corpo do jovem foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Cascavel, enquanto as autoridades competentes iniciaram os levantamentos técnicos na pista para investigar a dinâmica e as causas da colisão.
Com informações de Tarobá