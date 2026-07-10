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Jovem de 27 anos morre após colisão frontal entre carro e caminhão no PR

Acidente fatal aconteceu na manhã desta sexta-feira (10) no trecho entre Cascavel e Corbélia

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 10:12:13 Editado em 10.07.2026, 10:12:08
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Jovem de 27 anos morre após colisão frontal entre carro e caminhão no PR
Autor Foto: Ellen Santos/Tarobá

Um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (10) resultou na morte de um jovem de 27 anos na BR-369, no trecho que liga os municípios de Cascavel e Corbélia.

A vítima, identificada como Antônio Henrique Melo Cogo, conduzia um Chevrolet Celta quando colidiu frontalmente com um caminhão que trafegava pela rodovia. Devido à violência do impacto, o rapaz sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local.

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Equipes de socorro do Siate e da concessionária que administra o trecho da rodovia foram acionadas rapidamente para prestar atendimento à ocorrência, mas apenas puderam constatar o óbito do motorista. O condutor do caminhão não teve ferimentos relatados.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao quilômetro do acidente para registrar a ocorrência, sinalizar a pista e controlar o fluxo de veículos, que ficou parcialmente prejudicado.

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O corpo do jovem foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Cascavel, enquanto as autoridades competentes iniciaram os levantamentos técnicos na pista para investigar a dinâmica e as causas da colisão.

Com informações de Tarobá

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acidente de transito BR 369 Cascavel investigação de colisão jovem vítima Polícia Rodoviaria federal
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